"Лилль" изменил клубный логотип

"Лилль" на официальной странице в Твиттере объявил об изменении логотипа. Сделано это было "в рамках своего стратегического плана развития", который направлен на возвращение на лидирующие позиции во Франции.

"Наш Дог здесь. Сильный, гордый и страстный. Новый импульс, новый логотип", - говорится в сообщении к ролику.

Напомним, в прошлый раз "Лилль" менял логотип в 2012 году.