"Лилль" изменил клубный логотип

"Лилль" на официальной странице в Твиттере объявил об изменении логотипа. Сделано это было "в рамках своего стратегического плана развития", который направлен на возвращение на лидирующие позиции во Франции.
"Наш Дог здесь. Сильный, гордый и страстный. Новый импульс, новый логотип", - говорится в сообщении к ролику.
Напомним, в прошлый раз "Лилль" менял логотип в 2012 году.
Notre Dogue est là. Fort, Fier, Conquérant et Passionné.– LOSC (@losclive) 19 июня 2018 г.
Nouvel élan, nouveau logo.#FollowTheDogue
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