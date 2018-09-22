Леонарду Жардим: "У "Монако" прежняя цель - тройка призеров"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после ничьей с "Нимом" в 6-м туре чемпионата Франции (1:1) признался, что у монегасков не изменилась цель. На данный момент монегаски идут на 12-м месте в турнирной таблице.

– Наша цель остается прежней – быть на подиуме лиги 1 и выйти в Лигу чемпионов, – цитирует L'Equipe Жардима. – Важно добиться этого. Мы не должны думать об очках, которые имеем на данный момент. В моем первом сезоне здесь мы отставали от "Марселя" на 15 очков, но к концу сезона все изменилось. Вопрос не очках, а в другом – добьется ли команда достаточного прогресса, чтобы быть в тройке?