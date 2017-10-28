Леонарду Жардим: "Монако" был сильнее "Бордо"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим остался доволен игрой своей команды в матче 11-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (2:0). Также он отметил важность для монегасков защитника Андреа Раджи.

- Команда провела хороший матч и выиграла, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Мы были сильнее "Бордо". Мы оставались хорошо сбалансированными, выиграли больше мячей, оказали большее давление, мне понравилась игра. Кейта Бальде растет с каждым днем. Раджи? Это игрок, имеющий большое значение для "Монако". Он приносит уверенность.