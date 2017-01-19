Лассана Диарра выиграл суд против ФИФА

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра выиграл суд у ФИФА и бельгийской футбольной федерации. Как сообщает AFP, суд Эно признал, что эти организации помешали осуществлению трансфера Диарра в бельгийский "Шарлеруа" в феврале 2015 года. Тогда находившийся в статусе свободного агента француз договорился о контракте с "Шарлеруа". Однако клуб сделал запрос в ФИФА и местную федерацию, чтобы убедиться, что ему не будут грозить санкции за подписание Диарра, который должен 10 миллионов евро "Локомотиву". Своевременный ответ не был получен, и трансфер не состоялся.
Диарра требует теперь с ФИФА и бельгийской федерации 6 миллионов евро в качестве компенсации. Однако суд Эно не установил сумму нанесенного ущерба.
knyaz boltconskiy
Эти суды будут длиться годами,и Локо никогда не увидит своих денег.
21:34 20 января
Player124
Вот наглый то... И всё с рук сходит, поражаюсь просто. Дисквалифицировать на 10 лет по году за миллион долга, чтоб неповадно другим было.
21:37 19 января