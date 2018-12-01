Кристоф Гальтье: "Лион" - лучшая команда Франции после "ПСЖ"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье перед матчем 15-го тура чемпионата Франции против "Лиона" назвал соперника лучшей командой в стране после "ПСЖ". Также он рассчитывает, что "ткачи" устали после игры Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:2).

– Для меня "Лион" – это лучшая команда во Франции после "ПСЖ", – цитирует RMC Гальтье. – Они доказали свой высокий уровень во вторник в Лиге чемпионов (ничья с "Манчестер Сити". – Прим. "СЭ"). Чтобы добиться хорошего результата нам нужно будет провести очень большой матч. Уверен в своих футболистах. Сконцентрированы на подготовке к матчу. Возможно, "Лион" будет уставшим после вторника, но не думаю, что это сыграет большую роль.