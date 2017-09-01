Костас Митроглу: "Почему "Бенфика" отпустила меня? Спросите у нее"

Нападающий Костас Митроглу выразил радость по поводу перехода в "Марсель". Грек перебрался во французский клуб из "Бенфики" в последний день трансферного окна.

– Я знаю, что атмосфера на "Велодроме" невероятна, – цитирует A Bola Митроглу. – С нетерпением жду матчей там. Но меня они не пугают. В "Олимпиакосе" и "Бенфике" я проходил через такие стадионы.

Переговоры продолжались несколько недель. Я доволен тем, как "Марсель" работал над этим вопросом. Знаю, что это особый клуб, который единственный во Франции выигрывал Лигу чемпионов. Почему "Бенфика" отпустила меня? Нужно спросить у лиссабонцев, а не у меня. Но я сам хотел уйти, хотя провел там два прекрасных сезона. Спасибо "Бенфике" за все.