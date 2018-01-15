Клаудио Раньери: "Хочу вывести "Нант" в Лигу Европы"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери после поражения в матче чемпионата Франции против "ПСЖ" (0:1) остался доволен действиями своей команды. По его словам, все его мысли сконцентрированы на следующей встрече.

– Самое главное, что мои игроки провели хороший матч, – цитирует L'Equipe Раньери. – Против "ПСЖ" мы всегда можем проиграть, но я думаю, что мы отлично провели матч. Хочу поздравить своих игроков. Мы даже забили гол, но у нас нет видеоповторов, как в Италии и Англии. Э то футбол. Мы забудем эту игру и подумаем о следующей.



Начало матча получилось скомканным. Я сказал в перерыве: "Играйте в футбол! Если мы проиграем, мы проиграем, это не проблема, но надо играть". А во втором тайме мы выглядели лучше. Может быть, сегодня мы заслужили нечто большее. Но мы будем бороться на протяжении целого сезона. Я хочу выйти в Лигу Европы в следующем году. Надеюсь, что у "Нанта" это получится !