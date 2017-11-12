14:37 | Футбол — Франция

Кильян Мбаппе: "Слезы Неймара доказывают, что он такой же, как и все"

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Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе объяснил, почему его одноклубник Неймар расплакался на пресс-конференции после товарищеского матча между сборными Бразилии и Японии (3:1). Сам бразилец отметил, что ему было больно слышать критику после перехода в парижский клуб.

– Это просто доказывает, что он такой же человек, как и все остальные, – цитирует L’Equipe Мбаппе. – У него две руки, две ноги, сердце, которое может быть затронуто критиками. На поле он такой сильный, что людям кажется, будто и внутри Неймар такой же. Он создает имидж непробиваемого. Но внутри он как и все. Мы все игнорируем эту критику и разговоры вокруг Неймара.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Нефилим

Да он ревет постоянно)))

15:24

баламошка

А я думаю, что Неймар - СИМУЛЯЦИЯ человека. Хотя, стало жаль эту бразильскую дуру) Если его слёзы станут уроком для него - хорошо, если нет - фиг ему, а не золотой мяч.

15:01

marksan

Слёзы ничего не доказывают! Мбапе - вообще сопляк (если ему годков не урезали, что весьма возможно)!

14:43