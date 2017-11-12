Кильян Мбаппе: "Слезы Неймара доказывают, что он такой же, как и все"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе объяснил, почему его одноклубник Неймар расплакался на пресс-конференции после товарищеского матча между сборными Бразилии и Японии (3:1). Сам бразилец отметил, что ему было больно слышать критику после перехода в парижский клуб.

– Это просто доказывает, что он такой же человек, как и все остальные, – цитирует L’Equipe Мбаппе. – У него две руки, две ноги, сердце, которое может быть затронуто критиками. На поле он такой сильный, что людям кажется, будто и внутри Неймар такой же. Он создает имидж непробиваемого. Но внутри он как и все. Мы все игнорируем эту критику и разговоры вокруг Неймара.