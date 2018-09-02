Кильян Мбаппе: "Должны научиться никогда не сомневаться в себе"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе доволен тем, как его команда сыграла в матче чемпионата Франции с "Нимом" (4:2). По ходу поединка соперник сравнял счет – 2:2.

– Если мы хотим быть отличной командой, то должны научиться никогда не сомневаться в себе, даже если сталкиваемся с трудностями, – цитирует AFP Мбаппе. – Мы все должны преодолеть и выиграть. Было много ошибок, борьбы. В нынешнем сезоне таких матчей у нас еще не было. Мы делаем все, чтобы наша тактика работала. Это нормально, что идет поиск, когда пришел новый тренер. Рад, что команда хорошо проводит начало сезона.