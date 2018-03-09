20:34 | Футбол — Франция

Кавани собирается покинуть "ПСЖ"

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Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани недоволен своим положением в клубе, сообщает Le Parisien.

31-летний уругваец надеялся, что уход шведского нападающего Златана Ибрагимовича сделает его главной звездой "ПСЖ", но он снова оказался в роли второго после подписания бразильца Неймара​. Ряд английских и испанских клубов интересуются услугами Кавани, чей контракт заключен до лета 2020 года.

В 25 играх чемпионата Франции-2017/18 Кавани забил 24 мяча.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Venalainen

Нормальная команда была , развеяли бразильское землячество, пижонство теперь одно

21:19

баламошка

Купили барсеножку поганую на свою голову) Симулянтишка и скандалистка.

20:44

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