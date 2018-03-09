Кавани собирается покинуть "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани недоволен своим положением в клубе, сообщает Le Parisien.
31-летний уругваец надеялся, что уход шведского нападающего Златана Ибрагимовича сделает его главной звездой "ПСЖ", но он снова оказался в роли второго после подписания бразильца Неймара. Ряд английских и испанских клубов интересуются услугами Кавани, чей контракт заключен до лета 2020 года.
В 25 играх чемпионата Франции-2017/18 Кавани забил 24 мяча.
Venalainen
Нормальная команда была , развеяли бразильское землячество, пижонство теперь одно
21:19
баламошка
Купили барсеножку поганую на свою голову) Симулянтишка и скандалистка.
20:44