Головин - в старте "Монако" на матч с "Монпелье"

"Монако" объявил состав на матч 15-го тура чемпионата Франции против "Монпелье". Российский хавбек монегасков Александр Головин начнет встречу с первых минут.

Состав "Монако": Бенальо - Пьер-Габриэль, Б. Бадиашиле, Жемерсон, Раджи, Хенрикс - Головин, Тилеманс, Аит Беннассер, Шадли - Фалькао.

Запасные: Л. Бадиашиле, Бьянкон, Панзо, Пеле, Диоп, Массенго, Силла.

Le 1⃣1⃣ de l'AS Monaco pour la rencontre de ce soir face au Montpellier HSC !#ASMMHSC pic.twitter.com/DhLq9SgpsC – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 1 декабря 2018 г.

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