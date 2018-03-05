Гол Товена на 95-й минуте спас "Марсель" от поражения в матче с "Нантом"

"Марсель" вырвал ничью у "Нанта" в матче 28-го тура чемпионата Франции (1:1). Подопечные Клаудио Раньери уже на 11-й минуте открыли счет, а провансальцы смогли сравнять лишь на 95-й.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

"Марсель" - "Нант" - 1:1 (0:1)

Голы: Дюбуа, 11 (0:1). Товен, 90+5 (1:1).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Окампос, 65), Сарр (Сакаи, 80), Замбо (Лопес, 66), Пайет, Жермен.

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Авазьем, Крхин, Ронжье, Жиротто (Туре, 90), Кайембе (Илоки, 46), Сала.

Предупреждения: Луиз Густаву, 4. Дюбуа, 35. Паллуа, 39. Рами, 55. Амави, 70. Жиротто, 87.

Удаление: Паллуа (Н), 90+5.

Судья: Готье.

4 марта. Марсель. Стадион "Велодром".