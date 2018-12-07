Френки Де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"

Голландский полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг в скором времени может перейти в "ПСЖ". Об этом сообщает Marca со ссылкой на De Telegraaf.

В сообщении испанского издания говорится, что французский клуб уже сделал "Аяксу" предложение о переходе 21-летнего игрока. Сумма трансфера может составить 75 миллионов евро. На данный момент стороны близки к заключению соглашения. Помимо "ПСЖ" на Де Йонга претендуют "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Ювентус". При этом сам игрок не исключает вероятности того, что останется в "Аяксе" еще на один сезон.