Франк Пасси: "Победа "Лилля" над "Каном" - заслуга прежнего тренера"

Главный тренер "Лилля" Франк Пасси заявил, что победа над "Каном" в матче 26-го тура чемпионата Франции (1:0) была одержана благодаря Патрику Колло, который ранее тренировал команду. Смена тренера во французской команде произошла в середине этой недели.

- Просил игроков показать, на что они способны, - цитирует L'Equipe Пасси. - Это победа клуба, игроков, которые старались все 90 минут, и Патрика Колло. Хотелось бы еще думать, что я тоже повлиял на этот успех. Это была игра за 4 очка, поэтому результат можно считать отличным. Остается тринадцать очень важных матчей, нам все еще нужно одержать четыре или пять побед, чтобы быть уверенным в сохранении прописки в лиге 1.