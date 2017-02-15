Франк Пасси: "Лилль" должен вернуться на победный путь"

Новый главный тренер "Лилля" Франк Пасси заявил, что когда получил предложение от "догов", сидел на диване у себя дома. 50-летний французский специалист с декабря прошлого года был без работы после ухода из "Марселя".

- "Лиллю" предстоит вернуть доверие, вернуться на победный путь, - цитирует L'Equipe Пасси. - Нужно вернуть себе дух великой команды. Когда я был игроком, я всегда знал, что в Лилле будет трудно. Я пришел в "Лилль" с большим количеством энергии, чтобы закончить этот сезон. Когда я получил звонок из клуба, сидел у себя дома на диване. Я мог бы остаться там, но я приехал на север, чтобы работать. Уверен, что "Лилль" на 17-й строчке потому, что не игроки плохие.