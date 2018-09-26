16:16 | Футбол — Франция

Французское СМИ признало Головина лучшим игроком "Монако" в матче с "Анже"

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"Монако" проиграл "Анже" со счетом 0:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции. В составе "монегасков" всю встречу отыграл российский полузащитник Александр Головин. Он впервые вышел в стартовом составе команды. 

 
25 сентября. Монако. &quot;Монако&quot; - &quot;Анже&quot; - 0:1. Александр Головина был одним из лучших на поле, но его команда уступила."Монако" был ужасен. Не ошибся ли Головин с клубом?

Французское интернет-издание Orange поставило Головину за матч шесть баллов. Это наивысшая оценка среди всех игроков "Монако". 

- Головин подтвердил хорошее первое впечатление, оставшееся после игры с "Нимом" (1:1). В первом матче в стартовом составе Головин отдал множество хороших пасов и крайне непринужденно обращался с мячом, - пишет Orange про Головина. 

"Монако" не может победить в чемпионате Франции шесть матчей подряд. Команда с 6 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице.  

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