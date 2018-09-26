Французское СМИ признало Головина лучшим игроком "Монако" в матче с "Анже"

"Монако" проиграл "Анже" со счетом 0:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции. В составе "монегасков" всю встречу отыграл российский полузащитник Александр Головин. Он впервые вышел в стартовом составе команды.

Французское интернет-издание Orange поставило Головину за матч шесть баллов. Это наивысшая оценка среди всех игроков "Монако".

- Головин подтвердил хорошее первое впечатление, оставшееся после игры с "Нимом" (1:1). В первом матче в стартовом составе Головин отдал множество хороших пасов и крайне непринужденно обращался с мячом, - пишет Orange про Головина.

"Монако" не может победить в чемпионате Франции шесть матчей подряд. Команда с 6 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице.