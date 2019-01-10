Фанаты "ПСЖ" поиздевались над "Марселем" за вылет из Кубка Франции. После этого парижане вылетели из Кубка лиги

Фанаты "ПСЖ" во время матча 1/4 финала Кубка лиги против "Генгама" не упустили возможность поиздеваться над принципиальным соперником, "Марселем". Болельщики растянули баннер, на котором написали: "Андрезье, с новым годом 2-0 19", намекая на поражение провансальцев от любительского клуба в 1/32 финала Кубка Франции (0:2).

Однако, "ПСЖ" проиграл "Генгаму" (1:2) и впервые за 5 лет вылетел из национального кубка.