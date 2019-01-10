Фанаты "ПСЖ" поиздевались над "Марселем" за вылет из Кубка Франции. После этого парижане вылетели из Кубка лиги

Фанаты "ПСЖ" во время матча 1/4 финала Кубка лиги против "Генгама" не упустили возможность поиздеваться над принципиальным соперником, "Марселем". Болельщики растянули баннер, на котором написали: "Андрезье, с новым годом 2-0 19", намекая на поражение провансальцев от любительского клуба в 1/32 финала Кубка Франции (0:2).
Однако, "ПСЖ" проиграл "Генгаму" (1:2) и впервые за 5 лет вылетел из национального кубка.
Et le Collectif ultras Paris qui n'oublie pas de chambrer l'OM avec la banderole "Andrézieux : bonne année 2-0 19" #PSGEAG pic.twitter.com/JHKbbfDsLo– Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 9 января 2019 г.
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