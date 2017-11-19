19:32 | Футбол — Франция

Фанаты "Лиона" поддержали Фекира, продемонстрировав футболки. Видео


Болельщики "Лиона" устроили акцию поддержки капитана команды Набиля Фекира в матче 13-го тура чемпионата Франции против "Монпелье". На 18-й минуте встречи (Фекир выступает под 18 номером. - Прим. "СЭ") фанаты на трибунах стадиона достали футболки и протянули их вперед. 24-летний француз, наблюдающий за игрой из VIP-ложе, так как был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек, обрадовался такому поведению болельщиков.

Напомним, в матче 12-го тура между "Лионом" и "Сент-Этьеном" Фекир отпраздновал пятый мяч в ворота соперника, показав фанатам свою футболку в стиле Месси. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция. Из-за беспорядков встреча была прервана на 20 минут. Затем Фекир был вызван на заседание дисциплинарной комиссии.

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