21:27 | ФУТБОЛ — Франция

Фалькао оформил хет-трик впервые с 2012 года

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Нападающий "Монако" Радамель Фалькао забил трижды в матче 17-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (4:0). Колумбиец оформил первый хет-трик с 9 декабря 2012 года. Тогда форварду, выступавшему за "Атлетико", удалось забить три мяча в ворота "Депортиво".

На счету Фалькао девять голов в последних восьми играх во всех турнирах. Всего колумбиец в нынешнем сезоне забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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