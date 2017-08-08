Фабинью ушел с тренировки "Монако" после стычки с Мбаппе

Полузащитник "Монако" Фабинью досрочно завершил сегодняшнюю тренировку. 23-летний бразилец во время двухсторонки повздорил с нападающим Кильяном Мбаппе, после чего покинул поле. Подробности конфликта между игроками неизвестны. Клуб данную ситуацию никак не прокомментировал.
Стоит отметить, что во время ухода с поля Фабинью со злости бросил манишку в ворота, а также пнул запасной мяч.
Ранее СМИ писали, что Фабинью этим летом может перейти в "Манчестер Юнайтед", а Мбаппе может перебраться в "Реал".
Sergey658
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01:03
Manted
Фаби давай уже к нам в МЮ!а Линделефа в Монако в аренду)
00:05
Flamenco
Типа заразились от Неймара)) смешно
23:57 8 августа
Millwall82
А где там стычка???? 3 раза пересмотрел. Стычки не увидел.
22:40 8 августа