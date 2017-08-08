22:23 8 августа | Футбол — Франция

Фабинью ушел с тренировки "Монако" после стычки с Мбаппе

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Полузащитник "Монако" Фабинью досрочно завершил сегодняшнюю тренировку. 23-летний бразилец во время двухсторонки повздорил с нападающим Кильяном Мбаппе, после чего покинул поле. Подробности конфликта между игроками неизвестны. Клуб данную ситуацию никак не прокомментировал.

Стоит отметить, что во время ухода с поля Фабинью со злости бросил манишку в ворота, а также пнул запасной мяч.

Ранее СМИ писали, что Фабинью этим летом может перейти в "Манчестер Юнайтед", а Мбаппе может перебраться в "Реал".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Sergey658

Автомойки - прошлый век! Джереми Кларксон заявил о революционном методе защиты автомобиля от грязи, воды и, даже, царапин , его слова http://driwe2.blogspot.com Работает идеально! Одного нанесения хватает до года! Моему автомобилю уже больше 5 лет, а выглядит как только из салона!

01:03

Manted

Фаби давай уже к нам в МЮ!а Линделефа в Монако в аренду)

00:05

Flamenco

Типа заразились от Неймара)) смешно

23:57 8 августа

Millwall82

А где там стычка???? 3 раза пересмотрел. Стычки не увидел.

22:40 8 августа