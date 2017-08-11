Эрнани: "Молло посоветовал мне перейти в "Сент-Этьен"

Полузащитник "Зенита" Эрнани, перешедший на правах аренды в "Сент-Этьен", сказал, что намерен помочь новой команде добиться поставленных целей. Бразилец отметил, что находится в хороших кондициях.

– Я чувствую себя хорошо, – цитирует официальный сайт "Сент-Этьена" Эрнани. – Я настроен на то, чтобы помочь клубу добиться поставленных целей. Йоан Молло был моим партнером по "Зениту" (француз выступал за "Сент-Этьен" с 2013 по 2016 год. – Прим. "СЭ"), он посоветовал мне согласиться на переход. Это великий клуб.

Предпочитаемая позиция на поле? Я могу играть на любом месте в полузащите. Решать тренеру. Я хотел бы играть ближе к атаке, помогать партнерам выходить на ударные позиции и забивать. Моя цель – помочь "Сент-Этьену" подняться как можно выше в турнирной таблице.

После первого тура "Сент-Этьен" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 1 очко. Во втором туре команда на выезде сыграет с "Каном". Встреча состоится 12 августа, начало – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.