Эрик Абидаль: "Монако" - лучший клуб для Мбаппе сейчас"

Экс-защитник сборной Франции Эрик Абидаль посоветовал нападающему "Монако" Кильяну Мбаппе не менять команду этим летом. Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летний форвард в ближайшие дни может перейти в "ПСЖ".

- Мбаппе сейчас должен доказать, что он может быть стабильным, чтобы сыграть на чемпионате мира-2018, - цитирует BBC Абидаля. - Прямо сейчас "Монако" является лучшим клубом для него. Там на него оказывается не слишком много давления, он может быть тихим мальчиком, сосредоточенным только на своей работе. В большом клубе же есть ежедневное давление, и если ты не выигрываешь, даже если это всего лишь один матч, справляться с эмоциями сложно.