Эмери после матча с "Монпелье" пожаловался на плохой газон и судей

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после матча 7-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (0:0) отметил, что команда должна наносить больше ударов по воротам. Также он подчеркнул, что арбитр Клеман Тюрпен плохо отработал в этом поединке.



- С "Монпелье" мы играли по своему плану, но нужно наносить больше ударов по воротам, - приводит L'Equipe слова Эмери. - У нас есть возможности, но этого недостаточно, чтобы победить. Одного очка для "ПСЖ" недостаточно.

Газон был плохим, что создало неудобстов и нам, и сопернику. Судья сделал разницу на поле, и это было очевидно. Но все же за 90 минут можно было сделать больше.