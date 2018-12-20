Эффектный гол экс-форварда "Спартака" не спас "Нант" от поражения в 1/8 финала Кубка лиги

"Ренн" обыграл "Нант" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. Единственный гол в составе "канареек" забил бывший нападающий "Спартака" Маджид Уорис, мощно пробив в дальний угол ворот с линии штрафной площади.

В других встречах "Бордо" благодаря дебютному голу Томы Башича выиграл у "Дижона", а "Ним" уступил "Гавру", выступающему во втором дивизионе страны.

Кубок французской лиги

1/8 финала

"Дижон" - "Бордо" - 0:1 (0:0)

Гол: Башич, 66.

"Дижон": Рунарссон, Ямбере, Розье (Шафик, 79), Хаддади, Альфонс, Бальмон (Квон Чхан Хун, 70), Амальфитано, Слити, Марье, Жанно, Саид (Жулиу Тавареш, 64).

"Бордо": Пуссен, Сабали, Паблу, Кунде, Паленсия (Пундже, 81), Плашил, Отавиу, Башич, Камано (Корнелиус, 89), Калу (Бриан, 61), Карамо.

Предупреждения: Бальмон, 10. Паленсия, 16. Калу, 43. Хаддади, 74.

Судья: Батта.

Дижон. Стадион "Гастон-Жерар".

"Ренн" - "Нант" - 2:1 (0:0)

Голы: Уорис, 49 (0:1). Мексер, 60 (1:1). Да Силва, 89 (2:1).

"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Да Силва, Траоре, Бен Арфа, Андре, Юханссон, Буриго, Дель Кастильо (Сьебатше, 70), Ньянг (Леа Силики, 72).

"Нант": Тэтэрушану, Фабиу да Силва (Боскилиа, 90), Паллуа, Кватенг, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Жиротто (Крхин, 87), Уорис, Сала (Кулибали, 82).

Предупреждения: Кватенг, 43. Уорис, 49. Траоре, 51. Буриго, 55.

Судья: Бастьен.

Ренн. Стадион "Роазон Парк".

"Гавр" - "Ним" - 2:1 (1:1)

Голы: Кадевере, 33 (1:0). Бобишон, 38 (1:1). Бонне, 58 (2:1).

"Ним": Валетт, Ландре, Мигель, Алакуш, Мауасса, Хсиссан, Валлс (Саванье, 64), Бобишон, Гийом (Буанга, 74), Депре, Бозок (Алиуи, 64).

Предупреждения: Депре, 11. Мауасса, 54. Бозок, 61. Саванье, 90.

Судья: Летексье.

Гавр. Стадион "Стад Осеан".