Эдинсон Кавани: "Следующий пенальти опять будет бить Неймар"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после победы над "Нантом" (4:1) в 13-м туре чемпионата Франции отметил, что пенальти в следующий раз будет исполнять Неймар. В последний раз бразилец подходил к точке в матче с "Бордо" (6:2).

- Кто будет бить следующий пенальти? Неймар. Это решение тренера, - приводит Goal слова Кавани.

Напомним, между Кавани и Неймаром возник конфликт в матче с "Лионом" (2:0). Уругваец не позволил бразильцу пробить пенальти. После этого Унаи Эмери заявил, что нападающие будут исполнять 11-метровые по очереди.