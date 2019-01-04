Джанлуиджи Буффон: "Если Мбаппе захочет, то выиграет пять наград "Золотой мяч" за десять лет"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что нападающий парижской команды Кильян Мбаппе​ может неоднократно стать обладателем награды "Золотой мяч".

Напомним, что 20-летний француз занял четвертое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча". Примечательно, что Мбаппе выиграл также Копа Трофи – награду молодому игроку года, учрежденную France Football в 2018-м году.

– Когда Мбаппе выиграет "Золотой мяч"? Знаете, если Кильян скажет себе выиграть пять этих наград за десять лет, то он с легкостью сделает это. Все зависит от него самого, – приводит слова Буффона RMC.

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