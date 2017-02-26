Дубль Депая помог "Лиону" разгромить "Метц"

"Лион" дома разгромил "Метц" в матче 27-го тура чемпионата Франции. Дублем отметился голландский вингер Мемфис Депай, по мячу забили Матье Вальбуэна и Александр Ляказетт, а также в игре случился автогол. Это вторая подряд победа для подопечных Брюно Женезьо.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Лион" - "Метц" - 5:0 (1:0)

Голы: Депай, 43 (1:0). Депай, 53 (2:0). Бальиу, 74 - в свои ворота (3:0). Ляказетт, 78 (4:0). Вальбуэна, 90+2 (5:0).

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Рафаэл да Силва, Маммана, Диакаби, Депай, Фекир (Вальбуэна, 82), Толиссо, Тузар (Дардер, 83), Ляказетт, Корне (Геззаль, 77).

"Метц": Дидиллон, Синьорино, Бишевац, Диань (Лежен, 62), Фалетт, Бальиу, Манджек, Дукуре, Молле (Мазиз, 77), Мевлют Эрдинч, Вьон (Нгюетт, 62).

Предупреждения: Вьон, 5. Диань, 21. Дукуре, 41. Диакаби, 72.

Судья: Летексье.

26 февраля. Лион. Стадион "Парк ОЛ".