Дмитрий Рыболовлев: "Монако" хочет выиграть чемпионат Франции"

Вице-президент "Монако" Дмитрий Рыболовлев надеется, что его клуб каждый год будет выступать в Лиге чемпионов. Также он мечтает о победе в чемпионате Франции.

- Желаю, чтобы "Монако" каждый год имел право играть в еврокубках, - цитирует Le Parisien Рыболовлева. - Конечно, предпочитаем Лигу чемпионов, но не намерены просто соглашаться на 2-е или 3-е место. Хотелось бы выиграть чемпионат Франции. Будет трудно сделать это в текущем сезоне, потому что "ПСЖ" имеет значительную финансовую мощь. Но я не прекращаю мечтать. С помощью нашей модели развития клуба мы можем быть эффективными. "ПСЖ" может купить больших звезд, а мы делаем ставку на будущих звезд.