Дмитрий Булыкин изучит организацию работы в "ПСЖ"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в рамках обучения по программе УЕФА MIP изучит организацию работы в "ПСЖ". Программа MIP предназначена для обучения бывших игроков мирового уровня менеджменту и маркетингу в мире футбола. Булыкин занимается по ней уже неделю.

- Впечатления самые лучшие, - цитирует "Р-Спорт" Булыкина. - Когда приходят такие высокопоставленные спикеры из МОК, международных федераций по другим видам спорта - волейбола, баскетбола, когда рядом с тобой находятся легенды мирового футбола, это добавляет престижа, и обстановка в штаб квартире УЕФА в Ньоне особенная. Первая неделя обучения проходила в Швейцарии, вторая будет в Париже, где спортивный директор Максвелл покажет нам, как все обустроено в "ПСЖ".

Программа УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту состоит из семи модулей, каждый из которых длится неделю и посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Курс реализуется центром по вопросам спортивного права и экономики университета Лиможа и лондонским спортивным бизнес-центром Бирбека. Участие в разработке учебной программы также принимали Ассоциация европейских клубов и европейское отделение союза профессиональных футболистов FIFPro.