Димитри Пайет: "Лучше играть как команда, а не простое скопление индивидуалистов, как в "ПСЖ"

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет перед матчем 27-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" покритиковал парижан. По словам француза, у "ПСЖ" нет командной игры.

– Я не завидую "ПСЖ", так как играю в крупнейшем клубе Франции, – цитирует AS Пайета. – У меня есть команда. Мы видели это недавно, всегда лучше играть как команда, а не простое скопление индивидуалистов.

Напомним, французское класико состоится сегодня, 25 февраля, и начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.