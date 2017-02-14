Диарра - "Марселю": "До скорой встречи"

Полузащитник Лассана Диарра пожелал удачи "Марселю" в оставшейся части сезона. Клуб и футболист договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

"Сегодня я покидаю "Марсель", проведя в команде полтора года. Удачи команде в чемпионате и до скорой встречи", – написал на своей странице в "Твиттере" Диарра.

Ранее сообщалось, что 31-летний француз ведет переговоры с "Шаньдун Лунэн". Хавбек рассчитывает, что китайский клуб поможет ему рассчитаться с "Локомотивом", которому тот должен 10 миллионов евро.