Депай забил красивый гол на тренировке

"Лион" опубликовал в официальном твиттере гол Мемфиса Депая, забитый игроком на сегодняшней тренировке. 22-летний голландец, присоединившийся к "ткачам" на прошлой неделе, с правой ноги отправил мяч в девятку ворот. "Лион" готовится к субботнему матчу 22-го тура чемпионата Франции против "Лилля".
Et une lucarne pour @Memphis pic.twitter.com/poQwBoGpTq– Olympique Lyonnais (@OL) 25 января 2017 г.
shpasic
вечерная "новость": Депай сделал красиывый финт в FIFA17.
14:27
Andvaraforce
если бы он был в спартаковской форме, а ворота были бы зенитовскими, тогда да, красиво))
14:19