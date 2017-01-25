Депай забил красивый гол на тренировке

"Лион" опубликовал в официальном твиттере гол Мемфиса Депая, забитый игроком на сегодняшней тренировке. 22-летний голландец, присоединившийся к "ткачам" на прошлой неделе, с правой ноги отправил мяч в девятку ворот. "Лион" готовится к субботнему матчу 22-го тура чемпионата Франции против "Лилля".