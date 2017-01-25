14:13 | ФУТБОЛ — Франция

Депай забил красивый гол на тренировке

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"Лион" опубликовал в официальном твиттере гол Мемфиса Депая, забитый игроком на сегодняшней тренировке. 22-летний голландец, присоединившийся к "ткачам" на прошлой неделе, с правой ноги отправил мяч в девятку ворот. "Лион" готовится к субботнему матчу 22-го тура чемпионата Франции против "Лилля".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

вечерная "новость": Депай сделал красиывый финт в FIFA17.

14:27

Andvaraforce

если бы он был в спартаковской форме, а ворота были бы зенитовскими, тогда да, красиво))

14:19

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