Бывший технический директор "Челси" продолжит работу в "Монако"

Бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало будет работать в "Монако", информирует пресс-служба красно-белых. Отмечается, что он будет отвечать за всю спортивную деятельность.

Отметим, что 52-летний специалист провел в лондонском клубе десять лет. Одной из причин ухода Эменало стало разногласие с главным тренером команды Антонио Конте по вопросу трансферов.