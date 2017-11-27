Бывший технический директор "Челси" продолжит работу в "Монако"

Бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало будет работать в "Монако", информирует пресс-служба красно-белых. Отмечается, что он будет отвечать за всю спортивную деятельность.
Отметим, что 52-летний специалист провел в лондонском клубе десять лет. Одной из причин ухода Эменало стало разногласие с главным тренером команды Антонио Конте по вопросу трансферов.
[COMMUNIQUÉ] L’AS Monaco est heureux d’annoncer la nomination de Michael Emenalo au poste de directeur sportif ! #WelcomeToMonaco– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27 ноября 2017 г.
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