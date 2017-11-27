19:08 | Футбол — Франция

Бывший технический директор "Челси" продолжит работу в "Монако"


Бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало будет работать в "Монако", информирует пресс-служба красно-белых. Отмечается, что он будет отвечать за всю спортивную деятельность.

Отметим, что 52-летний специалист провел в лондонском клубе десять лет. Одной из причин ухода Эменало стало разногласие с главным тренером команды Антонио Конте по вопросу трансферов.

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