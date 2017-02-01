Брюно Женезьо: "Тяжело вылетать из Кубка Франции"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо признался, что поражение от "Марселя" в матче 1/16 финала Кубка Франции (1:2) было очень тяжелым. Тем не менее он сохраняет оптимизм и ждет матча 23-го тура лиги 1 против "Сент-Этьена".

– Это еще одно большое разочарование, однако нужно поднять голову, извлечь уроки и готовиться к следующему матчу, – цитирует L'Equipe Женезьо. – Каждая команда имела в течение матча свои периоды, и в дополнительное время была аналогичная ситуация. Дерби против "Сент-Этьена" в воскресенье - это еще одна важная игра. Но тяжело вылететь из Кубка Франции.