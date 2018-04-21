Брюно Женезьо: "Лион" доволен победой и пятью голами"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо остался доволен победой над "Дижоном" (5:2) в матче чемпионата Франции. При этом он подчеркнул, что команда должна прибавить в эффективности.

– Мы хотели выиграть и сделали это, – цитирует AFP Женезьо. – В Дижоне побеждать непросто. Мы довольны победой и пятью голами. Но нам есть над чем работать в атаке, потому что нужно быть более эффективными. Нельзя давать сопернику надежду и уверенность. В первом тайме нужно было забивать три мяча, поскольку моментов создали массу. Надо быстрее учиться на своих ошибках, если не хотим разочароваться к концу сезона. Важно сосредоточиться на борьбе за третье место с "Марселем". Мы не думаем о втором месте и "Монако".