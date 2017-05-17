"Бордо" поздравил с 21-летием Йовановича, арендованного у "Зенита"

"Бордо" на официальной странице команды в Твиттере поздравил с днем рождения защитника Вукашина Йовановича. Сегодня игроку, арендованному зимой у "Зенита" до конца сезона, исполняется 21 год. В текущем сезоне Йованович сыграл в 7 матчах чемпионата Франции и заработал 3 желтые карточки.
"С днем рождения, Вукашин Йованович. 21 год исполняется нашему защитнику", - говорится в сообщении.
Happy Birthday Vukasin #Jovanovic 🎉😀 21 ans pour notre défenseur central pic.twitter.com/RX5huSZMWf– FCGirondins Bordeaux (@girondins) 17 мая 2017 г.