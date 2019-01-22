Болельщики "Нанта" собрались в центре города и скандировали имя Эмилиано Салы. Видео

Болельщики "Нанта" откликнулись на призыв клуба и собрались на площади в центре города. Они скандировали имя бывшего форварда команды аргентинца Эмилиано Салы.
Видео было размещено в официальном Твиттере "Нанта". "Ты больше, чем игрок, Эмилиано Сала", - говорится в сообщении.
Tu es plus qu’un joueur, @EmilianoSala1.#PrayForSala pic.twitter.com/P5D9wtkoTK– FC Nantes (@FCNantes) 22 января 2019 г.
28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.
Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Спасатели считает, что шансов выжить у футболиста почти не было.
Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/england/reviews/chempionat-anglii-chempionat-francii-apl-liga-1-kardiff-nant-sala-samolet-1503368/