Болельщики "Нанта" собрались в центре города и скандировали имя Эмилиано Салы. Видео

Болельщики "Нанта" откликнулись на призыв клуба и собрались на площади в центре города. Они скандировали имя бывшего форварда команды аргентинца Эмилиано Салы.

Видео было размещено в официальном Твиттере "Нанта". "Ты больше, чем игрок, Эмилиано Сала", - говорится в сообщении.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.

Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Спасатели считает, что шансов выжить у футболиста почти не было.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно