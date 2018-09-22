Бернар Блакар: "Доволен, что "Ним" набрал очко в матче с "Монако"

Главный тренер "Нима" Бернар Блакар после ничьей с "Монако" в 6-м туре чемпионата Франции (1:1) признался, что доволен набранным очков. В этой встрече в составе монегасков дебютировал Александр Головин, вышедший на замену на 72-й минуте.

- Я доволен, что набрали одно очко, учитывая второй тайм, - цитирует L'Equipe Блакара. - Если бы мы забили в конце концов, это было бы везением. Мы удовлетворены количеством очков, набранных с начала сезона, и нашей игрой. Нужно двигаться вперед.

Тем не менее, мы набрали всего два очка в последних четырех матчах. В нашем составе есть талантливые игроки. У нас самых молодая команда в Лиге 1, которая очень хорошо начала чемпионат. Следующие три игры (против "Генгама", "Монпелье" и "Реймсе") будут необходимы, чтобы понять, что можно сделать в этом сезоне в Лиге 1.