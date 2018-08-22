"Барселона" готова платить Рабьо 10 миллионов евро в год

"ПСЖ" продолжает вести переговоры с полузащитником Адриеном Рабьо. Как сообщает Paris United, 23-летнему французу парижане готовы платить 7,2 миллиона евро в год плюс большие премиальные, а "Барселона", которая хочет заполучить игрока, предложила ему контракт с зарплатой в 10 миллионов евро.

В июле в прессе появлялись сообщения о разногласиях между президентом французского клуба Насером Аль-Хелаифи и спортивным директором Антеро Энрике из-за будущего Рабьо. Первый хотел сохранить игрока в составе, тогда как второго не устраивали выдвигаемые им условия контракта.

Рабьо выступает за "ПСЖ" с 2012 года. За это время он принял участие в 208 матчах, забив 22 мяча. Он помог парижанам завоевать 17 трофеев, включая 4 чемпионских титула.