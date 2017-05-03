Балотелли ответил на шутку Роджерса о лучшем игроке

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли ответил своему бывшему наставнику по "Ливерпулю" Брендану Роджерсу. Ранее главный тренер "Селтика" на вручении награды лучшему игроку клуба этого сезона пошутил в адрес итальянского форварда. На вопрос "Кто является лучшим игроком, с которым он когда-либо работал?" Роджерс после недолгой паузы ответил так: "Марио Балотелли. Он фантастический игрок". Зал взорвался смехом.

Напомним, что Балотелли провел в "Ливерпуле" один сезон. При этом играл он крайне неудачно: забил всего один гол в 16 встречах.

– Брендан Роджерс, ты тоже лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Потрясающий, – написал Балотелли в Твиттере.