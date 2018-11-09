Арсен Венгер: "Если Анри дадут время в "Монако", он справится"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что рулевому "Монако" Тьерри Анри нужно предоставить время для перестройки команды.

- Когда ты становишься тренером, появляются две особенности: во-первых, нужно психологически грамотно повлиять на команду, а затем уже приступить к настоящей работе, - сказал Венгер в интервью beINSports. - Анри находится не в лучшей ситуации. Ему необходимо больше времени. Если его предоставят, то он справится.

Анри возглавил "Монако" 13 октября 2018 года, подписав 3-летний контракт. Монегаски занимают предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 7 очков.

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