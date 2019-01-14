Анри поддержал Головина в раздевалке после матча с "Марселем"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прилюдно поддержал российского полузащитника Александра Головина в раздевалке после матча 20-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (1:1).

Головин вышел в стартовом составе и поучаствовал в голевой атаке, а также промахнулся мимо створа ворот на 51-й минуте после выхода один на один с голкипером соперника.

– После игры Анри остался доволен игрой Головина, а по моменту с промахом сказал в раздевалке: "Ничего страшного, в следующий раз забьешь, – приводит "РИА Новости" слова источника, близкого к клубу.