"Амьен" обыграл "Генгам" благодаря дублю экс-форварда "Краснодара"

Матч 22-го тура чемпионата Франции "Амьен" – "Генгам" завершился победой хозяев поля – 3:1. Дубль на свой счет записал экс-нападающий "Краснодара" Мусса Конате.
В параллельной встрече "Труа" одолел "Лилль" (1:0), "Ренн" переиграл "Анже" (1:0), "Монпелье" вырвал победу у "Тулузы" (2:1), "Страсбур" оказался сильнее "Дижона" (3:2).
Чемпионат Франции
Лига 1
22-й тур
"Амьен" – "Генгам" – 3:1 (1:1)
Голы: Конате, 16 – с пенальти (1:0). Коко, 29 (1:1). Конате, 79 (2:1). Бодмер, 84 (3:1).
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси, Эль-Хаджам, Монкондюи, Зунгу, Гакпе (Манзала, 67), Какюта, Конате (Бодмер, 82), Мендоса (Фофана, 87).
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Салибюр (Н`Гбакото, 64), Диалло, Бенезе (Жиресс, 83), До, Коко, Бриан.
Предупреждения: Салибюр, 62. Кербрат, 62.
Судья: Дезьяж.
20 января. Амьен. Стадион Stade de la Licorne.
"Труа" – "Лилль" – 1:0 (1:0)
Гол: Ньян, 44.
"Труа": Желязны, Вискаррондо, Деплань, Жиродон, Траоре, Дарбьон, Пеле (Грансир, 60), Вальтер, Азамум (Конфе, 68), Кауи (Ниве, 78), Ньян.
"Лилль": Меньян, Ие, Алонсо, Балло-Туре, Амаду, Тиагу Майа, Тиагу Мендес (Балули, 69), Сумаре, Бензиа (Араужу, 50), Понсе (Эль-Гази, 59), Пепе.
Предупреждение: Араужу, 77.
Судья: Жошем.
20 января. Труа. Стадион Stade de l'Aube.
"Ренн" – "Анже" – 1:0 (0:0)
Гол: Буриго, 84 – с пенальти.
"Ренн": Коубек, Бааль (Брандон, 80), А.Траоре, Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Б.Андре, Юну (Леа Силики, 68), Буриго, Сарр, Мубеле (Мауасса, 54).
"Анже": Бютель (Мишель, 33), Й.Андре, Бамба, И.Траоре, Павлович, Мангани, Оньянге, Капель, Сантамария, Тэ (Фюльжини, 82), Сюню (Токо-Экамби, 64).
Предупреждения: Б.Андре, 6. Бенсебаини, 8. А.Траоре, 25. Оньянге, 31. Мангани, 43. Й.Андре, 75.
Удаление: Оньянге, 39.
Судья: Морейра.
20 января. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).
"Монпелье" – "Тулуза" – 2:1 (1:1)
Голы: Имбула, 30 (0:1). Самбия, 43 (1:1). Сьо, 90+5 (2:1).
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре (Мукьеле, 76), Мендеш, Руссийон, Агилар, Лан (Сессеньон, 68), Скири, Самбия, Сьо, Иконе (Мбенза, 62).
"Тулуза": Лафон, Яго, Силла, Жюльен, Диоп, Имбула, Блен, Сомалиа (Жан, 90+3), Сангаре, Градель, Саного (Делор, 54).
Предупреждения: Жюльен, 17. Силла, 45. Лан, 53. Делор, 72. Лафон, 80.
Удаление: Градель, 41.
Судья: Бризар.
20 января. Монпелье. Стадион La Mosson.
"Страсбур" – "Дижон" – 3:2 (2:2)
Голы: Аолу, 5 (1:0). Лала, 19 – с пенальти (2:0). Жулиу Тавареш, 33 (2:1). Хаддади, 45+1 (2:2). Лала, 79 – с пенальти (3:2).
"Страсбур": Бонфуа, Мангане, Лала, Мартинес, Сека, Мартен (Да Кошта, 77), Льенар, Аолу, Гонсалвеш (Гримм, 90), Блайак (Баокен, 67), Террье.
"Дижон": Рейне, Ямбере, Шафик, Розье, Хаддади, Бальмон (Жанно, 80), Абед, Саммаритано (Квон Чхан Хун, 81), Слити, Шека, Жулиу Тавареш.
Предупреждения: Рейне, 18. Льенар, 72.
Судья: Готье.
20 января. Страсбург. Стадион La Meinau.
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