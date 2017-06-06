Александр Ляказетт: "Переход в английский клуб - интересный вариант"

Форвард "Лиона" Александр Ляказетт признался, что ему интересен вариант с переходом в один из клубов Англии. Ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

- Является ли участие клуба в Лиге Чемпионов ключевым фактором? Нет, но это важно, - цитирует eurosport.fr Ляказетта. - При выборе я буду смотреть на то, какая роль будет мне отведена. Чемпионат Англии мне интересен. Однако это не значит, что я перейду в премьер-лигу, и это не значит, что я откажусь от Англии.