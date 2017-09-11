Абу Диаби: "Думал о завершении карьеры, но решил этого не делать"

Бывший полузащитник сборной Франции Абу Диаби, который летом стал свободным агентом, признался, что раздумывал над тем, чтобы завершить карьеру. Однако сейчас 31-летний француз рассчитывает найти клуб в новом для себя чемпионате.

- Сейчас планирую начать подготовку, у меня есть 3 - 4 месяца впереди, - цитирует L'Equipe Диаби. - Собираюсь привести себя в форму и попытаться найти клуб. Завершение карьеры? Это то, о чем я думал, но пришел к выводу, что хочу работать и играть в футбол. Я бы хотел попробовать открыть для себя еще один чемпионат.