12:06 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" сыграет с "Бордо" в лазурной форме

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Футболисты "Зенита" выйдут на поле в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Бордо" в лазурной форме, информирует пресс-служба клуба. Соперники петербуржцев выступят в красном комплекте.

Игра пройдет сегодня, 25 октября, на арене "Санкт-Петербург", начало - 19.55 по московскому времени. Крыша стадиона во время проведения игры будет закрыта.

"Зенит" – "Бордо": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)

Зенит - Бордо

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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