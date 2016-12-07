"Зенит" прибыл в Голландию

Игроки "Зенита" прилетели в Амстердам, откуда отправятся в Алкмар на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ. Игра не имеет для питерцев турнирного значения - они одержали пять побед в пяти первых играх и обеспечили себе первое место в группе.

На игру полетели 19 футболистов, среди которых не нашлось места Александру Кержакову. Кроме того, из-за дисквалификации команде не сможет помочь защитник Доменико Кришито. Из-за травм в Санкт-Петербурге остались Олег Шатов и Игорь Смольников. (Сергей ЦИММЕРМАН)