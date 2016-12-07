14:54 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" прибыл в Голландию

Среда. Амстердам. "Зенит" прилетел в Голландию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы с АЗ. Фото "СЭ"
Среда. Амстердам. "Зенит" прилетел в Голландию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы с АЗ. Фото "СЭ"
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Игроки "Зенита" прилетели в Амстердам, откуда отправятся в Алкмар на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ. Игра не имеет для питерцев турнирного значения - они одержали пять побед в пяти первых играх и обеспечили себе первое место в группе. 

На игру полетели 19 футболистов, среди которых не нашлось места Александру Кержакову. Кроме того, из-за дисквалификации команде не сможет помочь защитник Доменико Кришито. Из-за травм в Санкт-Петербурге остались Олег Шатов и Игорь Смольников. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
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