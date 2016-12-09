Юрий Вернидуб: "Многие говорят, что украинский футбол деградирует, но я бы так не сказал"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб после матча группового турнира Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:2) признал, что его команде требуется усиление для выступления на таком уровне. Также он отметил, что за последнее время украинский футбол все же добился определенных успехов.

– Сразу после жребия вы говорили, что это тест для Зари. Что можете сказать теперь? Какие выводы?

– Получили очень много информации. Если мы хотим играть и в чемпионате удачно, и в еврокубках, то нужно большее количество футболистов, нужно укомплектовываться. У нас обойма 15 человек... Травмы очень сказываются на игре команды.

Если хотим бороться на равных с такими клубами – нужно усиление. Я понимаю, что в нынешней ситуации это очень сложно. Многие говорят, что наш футбол деградирует, но я бы так не сказал.

Борьба за Лигу Европы очень напряженная. Могу поаплодировать Фонсеке, что, наконец, у "Шахтера" появляется талантливая молодежь, которая очень хорошо себя проявляет. Это будущее нашей сборной.