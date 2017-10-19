"Виктория Пльзень" уступила "Лугано", "Стяуа" обыграл "Хапоэль"

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Виктория Пльзень" уступила "Лугано" – 3:2.
В составе швейцарцев забили полузащитник Маттиа Боттани, а также нападающие Карлиньос и Александр Герндт. В составе чехов голом отметились форварды Марек Бакош и Михаэль Крменчик.
В другой встрече "Стяуа" обыграл "Хапоэль" – 2:1. Дубль оформил нападающий Арлем Гноэре. Единственный гол за израильтян забил форвард Исаак Куэнка.
Лига Европы
3-й тур
Группа G
"Лугано" (Швейцария) - "Виктория" (Чехия) - 3:2 (0:0)
Голы: Боттани, 63 (1:0). Карлиньос Жуниор, 69 (2:0). Крменчик, 76 (2:1). Герндт, 88 (3:1). Бакош, 90 (3:2).
"Лугано": Да Коста, Дапрела, Големич, Руллье, Ледесма, Пиччинокки, Чрнигой (Падалино, 85), Михайлович, Боттани (Герндт, 70), Мариани, Карлиньос Жуниор (Саббатини, 73).
"Виктория": Грушка, Хубник, Ржезник, Гаек, Гавел, Коларж (Копиц, 56), Петржела (Крменчик, 56), Пиларж (Земан, 70), Хрошовски, Чермак, Бакош.
Предупреждения: Пиччинокки, 29. Бакош, 39. Чрнигой, 49. Мариани, 65. Земан, 90+1. Дапрела, 90+1.
Судья: Йованович (Сербия).
19 октября. Люцерн. Стадион Swissporarena.
"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2 (0:0)
Голы: Гноэре, 70 (0:1). Гноэре, 75 (0:2). Куэнка, 87 (1:2).
"Хапоэль Беэр-Шева": Гореш, Корхут, Эльхамед, Биттон (Куэнка, 74), Таа, Меликсон, Эйнбиндер, Огу (Ради, 30), Браун, Саар (Пекхарт, 68), Нвакаеме.
"Стяуа": Ницэ, Момчилович, Бэлаша, Планич, Бензар (Энаке, 25), Фелипе Тейшейра, Попеску, Неделку, Будеску, Тэнасе (Гноэре, 70), Ман (Коман, 58).
Предупреждения: Тэнасе, 51. Фелипе Тейшейра, 61. Коман, 72. Меликсон, 90. Эльхамед, 90+1. Будеску, 90+2. Попеску, 90+4.
Судья: Блом (Голландия).
19 октября. Беэр-Шева. Стадион Yaakov Turner Toto Stadium.