"Виктория Пльзень" уступила "Лугано", "Стяуа" обыграл "Хапоэль"

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Виктория Пльзень" уступила "Лугано" – 3:2.

В составе швейцарцев забили полузащитник Маттиа Боттани, а также нападающие Карлиньос и Александр Герндт. В составе чехов голом отметились форварды Марек Бакош и Михаэль Крменчик.

В другой встрече "Стяуа" обыграл "Хапоэль" – 2:1. Дубль оформил нападающий Арлем Гноэре. Единственный гол за израильтян забил форвард Исаак Куэнка.

Лига Европы

3-й тур

Группа G

"Лугано" (Швейцария) - "Виктория" (Чехия) - 3:2 (0:0)

Голы: Боттани, 63 (1:0). Карлиньос Жуниор, 69 (2:0). Крменчик, 76 (2:1). Герндт, 88 (3:1). Бакош, 90 (3:2).

"Лугано": Да Коста, Дапрела, Големич, Руллье, Ледесма, Пиччинокки, Чрнигой (Падалино, 85), Михайлович, Боттани (Герндт, 70), Мариани, Карлиньос Жуниор (Саббатини, 73).

"Виктория": Грушка, Хубник, Ржезник, Гаек, Гавел, Коларж (Копиц, 56), Петржела (Крменчик, 56), Пиларж (Земан, 70), Хрошовски, Чермак, Бакош.

Предупреждения: Пиччинокки, 29. Бакош, 39. Чрнигой, 49. Мариани, 65. Земан, 90+1. Дапрела, 90+1.

Судья: Йованович (Сербия).

19 октября. Люцерн. Стадион Swissporarena.

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2 (0:0)

Голы: Гноэре, 70 (0:1). Гноэре, 75 (0:2). Куэнка, 87 (1:2).

"Хапоэль Беэр-Шева": Гореш, Корхут, Эльхамед, Биттон (Куэнка, 74), Таа, Меликсон, Эйнбиндер, Огу (Ради, 30), Браун, Саар (Пекхарт, 68), Нвакаеме.

"Стяуа": Ницэ, Момчилович, Бэлаша, Планич, Бензар (Энаке, 25), Фелипе Тейшейра, Попеску, Неделку, Будеску, Тэнасе (Гноэре, 70), Ман (Коман, 58).

Предупреждения: Тэнасе, 51. Фелипе Тейшейра, 61. Коман, 72. Меликсон, 90. Эльхамед, 90+1. Будеску, 90+2. Попеску, 90+4.

Судья: Блом (Голландия).

19 октября. Беэр-Шева. Стадион Yaakov Turner Toto Stadium.

Турнирная таблица – зедсь