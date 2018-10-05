Видео чудо-гола Окриашвили, который позволил "Краснодару" обыграть "Севилью"

"Краснодар" дома одержал волевую победу над "Севильей" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги Европы. Победу российскому клубу на 88-й минуте принес гол через себя Торнике Окриашвили. Он отличился через четыре минуты после выхода на замену.

Второе точное попадание Мурада Мусаева! 4 минуты после выхода на замену и гол через себя от Торнике Окриашвили! @FCKrasnodar#КраснодарСевилья на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/7QoIW8uOAE – МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 октября 2018 г.

27 ноября 2016 года Окриашвили также ударом через себя принес "Краснодару" волевую победу над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

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