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Видео чудо-гола Окриашвили, который позволил "Краснодару" обыграть "Севилью"

Юрий Газинский и Торнике Окриашвили (справа). Фото REUTERS
Юрий Газинский и Торнике Окриашвили (справа). Фото REUTERS
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"Краснодар" дома одержал волевую победу над "Севильей" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги Европы. Победу российскому клубу на 88-й минуте принес гол через себя Торнике Окриашвили. Он отличился через четыре минуты после выхода на замену.

 

27 ноября 2016 года Окриашвили также ударом через себя принес "Краснодару" волевую победу над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. 

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